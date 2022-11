Elon Musk diz que analisará suspensão de contas de bolsonaristas no Twitter

O empresário respondeu algumas publicações que criticavam a postura do Tribunal Superior Eleitoral edit

Carta Capital -O novo dono do Twitter, o milionário Elon Musk, escreveu na rede social que examinará o que os bolsonaristas têm chamado de “censura” na plataforma.

O empresário respondeu algumas publicações que criticavam a postura do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a suspensão de contas de figuras aliadas à extrema-direita por disseminar fake news e impulsionar atos antidemocráticos.

No domingo, 6, o Twitter cumpriu uma decisão da Corte Eleitoral, que determinou a suspensão da conta do economista Marcos Cintra, vice de Soraya Thronicke (União Brasil), e dos deputados bolsonaristas Coronel Tadeu e Major Vitor Hugo, ambos do PL.

