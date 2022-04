Elon Musk pode fechar acordo para comprar o Twitter nesta segunda-feira

O bilionário sul-africano teria discutido a oferta de US$ 43 bilhões com executivos do Twitter no domingo (24) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O bilionário sul-africano Elon Musk pode concluir nesta segunda-feira (25) as negociações para comprar a rede social Twitter, em uma transação avaliada em US$ 43 bilhões. “O Twitter está na reta final das negociações para sua venda ao bilionário Elon Musk, e um acordo pode ser concluído ainda nesta segunda-feira” confirmou uma fonte à agência de notícias Bloomberg, segundo o jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, Musk teria se encontrado com executivos do Twitter no domingo (24), “em meio a um clima mais receptivo à oferta do bilionário entre os acionistas da plataforma”. As ações da rede social subiram 6,2% nas negociações do pré-mercado em Nova York diante da possibilidade de um acordo.

De acordo com Musk, o banco Morgan Stanley e outras instituições financeiras estariam prontas para oferecer créditos de até US$ 25 bilhões para que a plataforma fosse comprada pelo empresário. O restante do valor viria da fortuna do próprio Musk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE