Em ano de pandemia, Facebook fecha último trimestre de 2020 com lucro de US$ 11 bilhões

247 - Em plena pandemia do novo coronavírus ao redor do mundo, o Facebook faturou mais de US$ 28 bilhões no último trimestre de 2020, com um lucro líquido de US$ 11,22 bilhões. No mesmo período do ano anterior, o resultado havia sido 53% inferior.

A maior parte da arrecadação foi por meio de publicidade. O faturamento aumentou principalmente pelas medidas de isolamento social que fez com que muitas pessoas ficassem em casa, usando mais as redes sociais.

Nota divulgada nesta quarta-feira, 27, afirmou que até 31 de dezembro, 3,3 bilhões de pessoas acessaram pelo menos uma vez por mês uma das quatros plataformas controladas por Mark Zuckerberg (Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram).

