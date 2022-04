Em busca de audiência, Globo promove mudanças drásticas na grade. Confira

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta quarta-feira (13), a Globo confirmou a saída de Fátima Bernardes do Encontro, programa que comandou durante dez anos nas manhãs da emissora. A comunicadora seguirá no canal à frente do The Voice Brasil, talent show que deixou de ser apresentado por Tiago Leifert em 2021. Como sua substituta de Fátima, a Globo decidiu promover Patrícia Poeta como fixa no Encontro, já que ela apresentava a atração nos momentos de ausência de Bernardes. O repórter Manoel Soares vai auxiliar Poeta no comando da atração matutina da Globo. As informações são do portal Na Telinha.

Com isso, uma verdadeira dança das cadeiras aconteceu na emissora. Para o É de Casa, a emissora resolveu tirar Maria Beltrão da GloboNews e escalou a jornalista para assumir o programa de todos os sábados, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. Já no Estúdio I, atração que Beltrão comanda, Andreia Sadi foi promovida ao cargo de apresentadora da atração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE