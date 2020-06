Em debate com Daniel Silveira, Boulos desmonta discurso em defesa de atos antidemocráticos

Guilherme Boulos rebateu a tese do deputado bolsonarista Daniel Silveira e disse que atos antidemocráticos não podem ser comparados com as manifestações por direitos sociais, moradia e democracia edit

247 - Em debate na CNN, o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, rebateu o discurso do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), que defendeu os atos antidemocráticos, como o fechamento do Congresso e do STF (Supremo Tribunal) e intervenção militar.

Boulos desmontou a tese de Silveira e disse que tais atos não podem ser comparados com as manifestações por direitos sociais, moradia e democracia.

“Querer comparar isso [manifestações por direitos sociais, moradia e democracia] com gente que acampa na Esplanada dos Ministérios, diz para a imprensa que está armada, atira fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal [STF], agride enfermeiras e espanca jornalistas em manifestações... Me perdoem, não existe nenhum tipo de comparação possível”, afirmou Boulos.

Silveira, que foi alvo de operaçção no inquérito que apura as fake news, não conseguiu defender os atos e tentou minimizar chamando de “ato isolado” de um "desavisado" que defenda pautas antidemocráticas.

