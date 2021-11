Em defesa do teto de gastos e da austeridade fiscal, Globo quer que Senado barre a PEC dos Precatórios

Apoie o 247

247 - Por razões diferentes das forças progressistas, o jornal O Globo defende em editorial que o Senado deve barrar a PEC dos Precatórios. "É dever do Senado rejeitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, aprovada em segundo turno na Câmara".

"O texto, que recebeu o voto de 323 deputados, rompe o teto de gastos (única âncora fiscal que resta ao país), desorganiza as contas públicas, alimenta ainda mais a inflação (que já bate nos 11% em 12 meses), põe freios no crescimento, reduz a retomada do emprego e da renda, prejudicando de forma mais aguda os mais pobres — em tese, pretexto do governo para promover a lambança", prossegue.

O Globo considera uma "balela" o argumento de que essa PEC é necessária para viabilizar o Auxílio Brasil, "um programa social confuso, de eficácia questionável e com prazo de validade", pois será eclipsado pela crise na economia que virá em seguida".

O editorial ataca também o orçamento secreto, que existe para "garantir a farra eleitoreira".

O editorial conclui afirmando a necessidade de "recobrar a transparência e a responsabilidade fiscal".

