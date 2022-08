Em depoimento à PF, deputado cita jornalista Madeleine Lacsko como integrante do "Gabinete do Ódio"

Apoie o 247

247 - O ministro Alexaxndre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou nesta segunda-feira (29) o sigilo da decisão em que autorizou a operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas que defenderam golpe de estado caso o ex-presidente Lula seja eleito presidente nas eleições de outubro.

Em um trecho do documento, o nome da jornalista Madeleine Lacsko aparece como integrante do chamado "Gabinete do Ódio". A ex-colunista do site O Antagonista e atual do UOL é citada em depoimento à PF pelo deputado federal Nereu Crispim, juntamente com nomes ligados ao governo de Jair Bolsonaro.

"Gostaria de mencionar especificamente como figuras que se destacam nesse movimento para desestabilizar as instituições: Paulo Generoso ('República de Curitiba'), Allan dos Santos ('Terça Livre'), Luciano Hang ('Havan'), Winston Ling, Sérgio Lima,Madeleine Lackson, Fábio Wajngarten e Filipe Martins (Secom)", afirmou o deputado Nereu Crispim em depoimento no dia 12 de março de 2020.

A jornalista Madeleine Lacsko se manifestou no Twitter sobre o assunto e classificou a acusação como "maior loucura que já leu". "Acabei de ler o Minority Report do ministro Alexandre. A gente achando que o Bolsonaro era autoritário... crianças, maior loucura que eu já li", afirmou.

