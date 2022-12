Em dia de posse de Lula, internautas tiram sarro de Bolsonaro: 'vai pedir recontagem dos pênaltis da seleção brasileira'

Usuários do Twitter criticaram os ataques ao sistema eleitoral feitos por Jair Bolsonaro edit

247 - Em dia de cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), internautas foram ao Twitter nesta segunda-feiras (12) criticar Jair Bolsonaro (PL), que fez ataques ao sistema eleitoral brasileiros nos últimos anos.

Uma pessoa escreveu: "Bolsonaro vai entrar com um mandado de segurança junto a fifa para que ocorra a recontagem dos pênaltis e o Brasil se classifique, aguardem só mais 72 hs!".

"Cadeia para esse vagabundo é pouco...", escreveu outra pessoa.

Outro usuário disse: "poucas pessoas eu tenho tanto nojo, desprezo e asco quanto o ex presidente Bolsonaro".

Um perfil do Twitter escreveu: "Bolsonaro será sempre lembrado como o pior presidente que o país já teve".

Contexto

Bolsonaristas fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

Nos últimos anos, o atual ocupante do Planalto tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. O chefe do Executivo federal defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Críticas ao Judiciário são uma das alternativas do norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou na última década fazer partidos de direita chegarem ao poder nos Estados Unidos e em outros países. Em janeiro de 2021, quando Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Bannon, que foi estrategista do ex-presidente Donald Trump, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

Mandado de segurança!

O ex presidente Bolsonaro vai entrar com um mandado de segurança junto a fifa para que ocorra a recontagem dos pênaltis e o Brasil se classifique,aguardem só mais 72 hs! pic.twitter.com/YeNirfAo2D — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) December 12, 2022

Presidente Bolsonaro.



O vagabundo estuda dar canetada para atrapalhar governo Lula.

Presidente avalia prorrogar isenção de impostos, que acabaria neste ano.

Impacto é de R$ 53 bilhões que poderia ser usados para matar a FOME do povo.



Cadeia para esse VAGABUNDO é pouco ...👇👇👇 pic.twitter.com/XkJWfdh0Ei — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) December 12, 2022

Poucas pessoas eu tenho tanto nojo, desprezo e asco quanto o ex presidente bolsonaro pic.twitter.com/BnemNyJ7Md — Antonio Tupinambá (@antonioribbeiro) December 12, 2022

O ex Presidente Bolsonaro será sempre lembrado como o pior presidente que o país já teve.

Brasil livra-se desse ser repugnante hoje! ❤️ https://t.co/UJyh8Sj42O — Casal RJ (@casal_RJZO) December 12, 2022

SE A GENTE NÃO ROBAR VAI SOBRAR DINHEIRO DISSE O PRESIDENTE BOLSONARO QUE FICOU DEVENDO ATÉ PARA A ONU, MAS SEUS FILHOS TEM MANSÕES pic.twitter.com/nEE5OWMlGV — Antonio Cappellari BOLSONARO É PRESIDENTE ATÉ 31 (@cappellarianton) December 11, 2022

LULA PRESIDENTE . Bolsonaro na cadeia pic.twitter.com/68PcxqZYi6 — Joao Domenech (@joaodomenech) December 12, 2022

