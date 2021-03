Em editoral, Estadão diz que Ernesto Araújo teve atuação "danosa aos interesses do País"

247 - Em editorial, o jornal O Estado de S.Paulo afirma que Ernesto Araújo, demitido do ministério das Relações Exteriores, teve uma "atuação danosa aos interesses do País em relação aos esforços para a obtenção de vacinas contra a Covid-19, sobretudo suas agressões à China, país que fornece os insumos para a fabricação dos imunizantes produzidos no Brasil".

De acordo com o jornal, o "bolsonarismo planeja desde sempre transformar a Chancelaria em uma cidadela de lunáticos reacionários, sob inspiração de um obscuro ex-astrólogo que mora nos Estados Unidos".

"Felizmente, ao que parece, Ernesto Araújo será devolvido a seu merecido anonimato, lugar onde seus delírios não prejudicam o País".

