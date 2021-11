Em editorial canalha, Estado de S. Paulo compara Lula a Flávio Bolsonaro

Ex-presidente mais popular da história do Brasil, que lidera todas as pesquisas, foi comparado pelo jornal de direita ao senador miliciano envolvido no esquema das rachadinhas edit

247 - Em editorial, o jornal O Estado de S.Paulo resolveu comparar o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular as provas das investigações sobre as rachadinhas envolvendo o parlamentar. A comparação canalha foi feita por um dos jornais mais vinculados ao pior da elite brasileira, que apoiou os golpes de 1964 e 2016, o AI-5 e a eleição de Jair Bolsonaro.

"Talvez Lula e Flávio Bolsonaro tenham, de fato, algum motivo para comemorar com decisões sobre questões processuais. Uma decisão judicial alterando a competência do caso é melhor do que eventual condenação. Para o País, haverá motivo para comemoração apenas quando a Justiça, depois de consistente produção probatória, manifestar-se definitivamente sobre a conduta de cada um. E esse dia ainda está longe", escreveu o editorialista do jornal.

"Nessa história do caso das rachadinhas, com Flávio Bolsonaro comemorando decisão de questão processual como se fosse sentença de mérito, não há como não lembrar de outro famoso político que costuma ter a mesma atitude nas suas ações penais. Naturalmente, as situações processuais de Lula e de Flávio Bolsonaro são diferentes", foi obrigado a reconhecer o jornal.

O jornal afirmou que sobre Flávio e Lula "recaem suspeitas específicas, envolvendo tipos penais específicos". "No entanto, apesar das diferenças, sobressai a mesma tática: a tentativa de transformar decisão sobre a competência de uma instância – ou sobre a correção de algum magistrado – em decisão de mérito".

