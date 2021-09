Em editorial, Estadão afirma que "a palavra de Bolsonaro não vale nada"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornal O Estado de São Paulo afirma, em editorial publicado neste sábado, que não se pode confiar em Jair Bolsonaro mesmo após o recuo explicitado pela Carta à Nação divulgada após as ameaças golpistas feitas no dia 7 de setembro. “Como se sabe, a palavra de Bolsonaro não vale nada”, destaca o texto. “Na prática, sua Declaração à Nação se presta a tentar fazer os brasileiros esquecerem que ele passou seu mandato se dedicando a criar uma crise atrás da outra, inflamando o País e cometendo crimes de responsabilidade em profusão, tudo isso para esconder sua profunda incompetência”, ressalta o jornal paulista.

Ainda conforme o periódico, “num Estado Democrático de Direito, o exercício do poder exige necessariamente diálogo, respeito ao outro, reconhecimento dos erros. Por sua vez, a aposta no conflito gera impasse e paralisia. Resultado do exercício da política e expressão da necessidade de harmonia institucional, a Declaração à Nação é, assim, a perfeita antítese do bolsonarismo. Não se deve estranhar a frustração dos bolsonaristas com o texto”.

“Mas o gesto de Bolsonaro, em si, é insuficiente. Não basta parar as agressões contra juízes e as difamações contra as eleições. Há um País a ser governado. Existem problemas sérios a serem enfrentados. Talvez aqui esteja o aspecto central de desconfiança em relação a Jair Bolsonaro. O fim da produção diária de conflitos, se for para valer, é certamente bem-vindo, mas Bolsonaro não foi eleito apenas para ser pacífico, e sim para governar – o que não fez até agora”, finaliza o editorial.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE