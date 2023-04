Em editorial, Estadão diz que bolsonaristas querem usar CPMI do 8/1 para tentar "reescrever a história"

Apoie o 247

247 - O jornal O Estado de S. Paulo afirma, em editorial desta terça-feira (25), que a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atentados terroristas do dia 8 de janeiro corre “o risco de ser convertida, mesmo antes de instaurada, no exato oposto de sua finalidade constitucional". "Há indícios abundantes de que, em vez de investigar, apurar e esclarecer, o objetivo da comissão é não apenas confundir e dificultar o conhecimento dos fatos e das respectivas responsabilidades, mas reescrever a história”.

“Após o segundo turno das eleições de 2022, mais um passo de desestabilização democrática e de desordem republicana foi dado com acampamentos em todo o País pedindo intervenção militar e a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Não foi mero gesto tresloucado de alguns apoiadores mais exaltados. Basta ver que lideranças importantes do bolsonarismo atuaram para qualificar as manifestações golpistas, muitas delas em áreas militares, de exercício legítimo da liberdade de expressão”, ressalta o periódico.

Ainda conforme o editorialista, “sem Jair Bolsonaro, não haveria 8 de Janeiro. É impossível narrar os fatos relacionados à tomada das sedes dos Três Poderes sem incluir o ex-presidente que, em toda sua carreira política, atacou a ordem democrática da Constituição de 1988 e defendeu a ditadura militar".

“Essa é a grande cegueira dos parlamentares bolsonaristas. Acham que vão controlar o desenrolar dos trabalhos da comissão de inquérito tal como controlam as versões delirantes disseminadas por suas redes sociais”, diz um outro trecho do texto.

“O bolsonarismo, no entanto, vai além. Insiste em usar o próprio crime em benefício político. Que os fatos venham a público e escancarem a sem-vergonhice”, finaliza o editorial.

