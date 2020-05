Em editorial, Estadão diz que militares são instrumentos para o projeto autoritário de Bolsonaro

De acordo com editorial do jornal O Estado de S.Paulo, "tratar os Poderes Judiciário e Legislativo como inimigos e estimular manifestações golpistas, como fazem Bolsonaro e os bolsonaristas a todo momento, ofende a ordem democrática que os militares juraram respeitar" edit

247 - Em editorial publicado nesta quarta-feira (6), o jornal O Estado de S.Paulo afirma que os militares do governo, "tidos como os 'adultos na sala', isto é, aqueles que temperariam o comportamento explosivo e errático do presidente, tornaram-se instrumentos de Bolsonaro em seu projeto autoritário de poder. O passo seguinte, no roteiro bolsonarista, é enredar as Forças Armadas".

"Urge deixar claro que um presidente que ataca a imprensa diariamente – e manda jornalistas calarem a boca, como fez ontem com duas repórteres que insistiram, ora vejam, em lhe fazer perguntas – não representa os valores dos quartéis; urge deixar claro que Bolsonaro, ao desdenhar seguidamente dos mortos na pandemia de covid-19, agride princípios humanitários compartilhados pelos militares", continua.

De acordo com o jornal, "tratar os Poderes Judiciário e Legislativo como inimigos e estimular manifestações golpistas, como fazem Bolsonaro e os bolsonaristas a todo momento, ofende a ordem democrática que os militares juraram respeitar".

"As grosserias de Bolsonaro demonstram que ele nada aprendeu nas aulas sobre respeito e civilidade ministradas nas escolas militares. É, no modelo do general Ernesto Geisel, 'um mau militar', que, é bom não esquecer, deixou pela porta dos fundos esta honrada profissão".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.