Em editorial, Folha diz que Bolsonaro "não está à altura" do combate à pandemia

247 - O jornal Folha de S. Paulo destaca em seu editorial deste sábado (6) que o crescimento do número de casos e mortes relacionados à Covid-19 no Brasil - atrás apenas do Reino Unido (40 mil) e Estados Unidos em número de óbitos (107 mil) – se soma à crise econômica e a ‘pressões sobre prefeitos e governadores para o afrouxamento das medidas de quarentena”, “Tal movimento, como se sabe, tem seu principal vetor no Palácio do Planalto”, ressalta o texto do editorial.

“Desde o início da epidemia, Jair Bolsonaro demonstrou não estar à altura do desafio, minimizando de forma inconsequente a doença, incentivando e promovendo aglomerações, propagando desinformação como cálculo e tratando com indiferença as perdas de milhares de famílias”, diz o jornal.

Para a Folha, Bolsonaro possui uma “obsessão irracional por soluções mágicas, sem qualquer respaldo na ciência, e o esforço diuturno em sabotar as políticas do próprio Ministério da Saúde, ceifaram em poucas semanas dois ministros, deixando interinamente no cargo um general sem experiência prévia na área —mas obediente aos ditames presidenciais”.

“Incapaz de controlar a epidemia, o governo agora também atravanca a divulgação do morticínio. Na sexta (5), pelo terceiro dia consecutivo, a pasta só liberou o boletim diário a partir das 22h —coincidência ou não, após o horário de conclusão das primeiras edições dos jornais impressos e da transmissão dos principais noticiários de TV”, ressalta o editorial.

“Trata-se, numa interpretação benevolente, de rematada incompetência. Se é estratégia infame, não conseguirá esconder uma condução cada vez mais ruinosa da crise”, completa.

