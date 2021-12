Em editorial no Fantástico, Globo repudia agressão de jornalistas e cobra ação de Aras contra seguranças de Bolsonaro

"A TV Globo afirma que as agressões deste domingo mostram que já passou da hora de a Procuradoria-Geral da República dar o seu parecer na ação que corre no Supremo, tendo como relator o ministro Dias Toffol", destaca a nota edit

Apoie o 247

ICL

247 - As apresentadoras do Fantástico, da TV Globo, Maju Coutinho e Poliana Abritta, leram a nota de repúdio da Globo neste domingo (12) contra às agressões promovidas por seguranças de Jair Bolsonaro a jornalistas que cobriam a agenda do mandatário às cidades atingidas pelos temporais na Bahia.

"A TV Globo afirma que as agressões deste domingo mostram que já passou da hora de a Procuradoria-Geral da República dar o seu parecer na ação que corre no Supremo, tendo como relator o ministro Dias Toffoli. A imprensa cumpre um direito inscrito na Constituição e deve ter a sua segurança garantida", destaca a nota.

Para a Globo, as agressões ocorridas neste domingo e as aquelas ocorridas na Itália, em dia 31 de outubro, "ensejam duas constatações: se os seguranças agem por conta própria, a Presidência deve ser responsabilizada por omissão, se agem seguindo ordens superiores, a Presidência deve ser responsabilizada por atentar contra a liberdade de imprensa e fomentar a violência contra jornalistas".

PUBLICIDADE





Leia a íntegra da nota:

A TV Globo afirma que as agressões deste domingo mostram que já passou da hora de a Procuradoria-Geral da República dar o seu parecer na ação que corre no Supremo, tendo como relator o ministro Dias Toffoli. A imprensa cumpre um direito inscrito na Constituição e deve ter a sua segurança garantida.

PUBLICIDADE

As cenas bárbaras de hoje e aquelas ocorridas na Itália, no dia 31 de outubro, ensejam duas constatações: se os seguranças agem por conta própria, a Presidência deve ser responsabilizada por omissão, se agem seguindo ordens superiores, a Presidência deve ser responsabilizada por atentar contra a liberdade de imprensa e fomentar a violência contra jornalistas.

Além disso, é escandalosa a atitude da Presidência de deixar jornalistas à própria sorte, em meio a apoiadores fanáticos, que são insuflados quase diariamente pelo próprio presidente em sua retórica contra o trabalho da imprensa.

Frente aos evidentes e graves riscos enfrentados por repórteres de todos os veículos, é urgente que o Judiciário se pronuncie. A Globo repudia as agressões aos repórteres Camila Marinho e Cleriston Santana, da TV Bahia, e aos repórteres Xico Lopes e Dário Cerqueira, da TV Aratu, e se solidariza com eles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: