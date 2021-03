Em editorial, O Globo cobra demissão de Ernesto Araújo: 'já faz tempo que acabou o tempo dele'

247 - Em editorial, o jornal O Globo, cobra a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Aráujo, e de Filipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República. "Araújo, Martins e seus asseclas precisam cair fora o quanto antes. Cada minuto de demora equivale a mais vidas perdidas. Já faz tempo que o tempo deles acabou", diz o jornal.

De acordo com o texto, "não foram poucas nem pequenas as barbaridades cometidas por Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores". "Uma vez no cargo, Araújo tratou de destruir a credibilidade da diplomacia brasileira erguida ao longo de décadas. Criou problemas com os principais parceiros comerciais do Brasil", continua. "Abandonou as posições brasileiras nos foros internacionais de direitos humanos e associou-se a autocracias e teocracias na assinatura do Consenso de Genebra contra o aborto legal", acrescenta.

O jornal afirma, ainda, que "numa deferência inexplicável aos países ricos, decidiu não apoiar a iniciativa de Índia e África do Sul para a quebra provisória das patentes de vacinas durante a pandemia, dificultando a importação de doses indianas para o Brasil. Chegou a se orgulhar da posição de 'pária' que conquistou para o país". "Levará anos até o Brasil se recuperar das sequelas da gestão dele no Itamaraty e resgatar a credibilidade da nossa diplomacia".

