Em editorial, O Globo diz que atitudes dos militares sobre o processo eleitoral preocupam

247 - Em editorial publicado neste sábado, o jornal O Globo diz que é preocupante a atitude de alguns representantes das Forças Armadas diante da eleição deste ano.

O jornal chama a atenção em particular para os últimos movimentos do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Estes movimentos "traduzem uma aproximação perigosa da instituição essencial da República que ele representa com teses conspiratórias absurdas sobre as urnas eletrônicas e a articulação política de evidente cunho golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro".

Na última terça-feira (3), o ministro do Exército se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. O editorial alerta que a nota da Defesa, apesar de ressaltar que os militares prezam o “respeito entre as instituições”, reafirma “o permanente estado de prontidão das Forças Armadas para o cumprimento de suas missões constitucionais”.

O editorial questiona: "Que missões?" "A dúvida fica no ar", diz o editorial. Leia a íntegra.

