Em editorial, O Globo diz que discurso de Bolsonaro na ONU foi repleto de mentiras

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal O Globo critica em editorial o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, destacando que o ocupante do Palácio do Planalto usou a tribuna da organização multilateral como palanque de sua campanha eleitoral.

"A maior parte do discurso foi uma sucessão de mentiras. Ao contrário do que afirmou, Bolsonaro não acabou com a corrupção sistêmica. Também confundiu liberdade de expressão com direito a agredir autoridades e atacar instituições democráticas, um despropósito. Interveio com mão pesada no mercado para controlar o preço dos combustíveis, em contraste com as políticas que disse defender. Em relação ao meio ambiente, voltou a repetir que o Brasil mantém a maior proporção de seu território preservada, como se isso eximisse o governo da responsabilidade pelos recordes de desmatamento na Amazônia e outros biomas — uma falácia", destaca o editorial.

Para O Globo, a "declaração mais cínica" de Bolsonaro foi quando ele "posou de defensor de direitos das mulheres, quando seu comportamento e seus comentários o desmentem (não é casual sua rejeição intransponível no público feminino)".

Bolsonaro também mentiu ao dizer que seu governo não poupou esforços para salvar vidas na pandemia, quando ele atrasou a compra de vacinas, fez propaganda de tratamentos ineficazes e, por inépcia do governo federal, o Brasil foi um dos piores países do planeta no combate ao coronavírus.

Para o jornal, Bolsonaro mentiu também sobre a economia, ao afirmar que o Brasil está em plena recuperação, com emprego em abundância e inflação sob controle.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.