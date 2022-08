Em editorial, O Globo diz que emenda do relator é a maior chaga no Orçamento de 2023

Apoie o 247

247 - Em editorial, o jornal O Globo afirma que o orçamento secreto é "um dos legados mais nefastos da gestão Bolsonaro". "As portas para a corrupção estão abertas", continua. "Ao contrário das emendas individuais ou de bancada — a que todos os congressistas têm direito e que estão sujeitas a mecanismos mais razoáveis de transparência e controle —, as do relator dependem exclusivamente da vontade do grupo que está no poder no Parlamento", acrescenta.

Segundo o jornal, "essa dinheirama tem sido gasta sem nenhum critério técnico nem conexão com as prioridades nacionais". "Trata-se de uma excrescência que entrega um poder descomunal de alocar gastos nas mãos do comando do Congresso e não encontra paralelo em nenhuma democracia civilizada", continua.

"Se o problema fosse apenas a falta de planejamento, já seria uma tragédia num país com tanta necessidade de investimento público e tão poucos recursos. Mas é ainda pior. Indícios de irregularidades não faltam, em especial na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e usada por líderes do Centrão para distribuir verbas a políticos próximos".

