Em editorial, O Globo diz que mudança na divulgação de queimadas revela tentativa de controlar dados

O jornal faz referência à decisão do governo Jair Bolsonaro de deixar com um órgão ligado ao Ministério da Agricultura a responsabilidade pela divulgação de dados sobre alertas de queimadas e não mais com o Inpe. "É mais uma tentativa de aumentar o controle sobre a divulgação de números que incomodam — e muito — o Planalto", diz O Globo edit

247 - Em editorial, o jornal O Globo critica o governo Jair Bolsonaro, após a decisão de deixar a divulgação sobre alertas de queimadas concentrada no Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), órgão do Ministério da Agricultura, e não mais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

"O governo decidiu acabar com o protagonismo do Inpe, cuja competência no setor é inquestionável. É mais uma tentativa de aumentar o controle sobre a divulgação de números que incomodam — e muito — o Planalto. Pouco mudará. A floresta continuará queimando, a imagem do país no exterior permanecerá calcinada, as dificuldades para o agronegócio num mundo cada vez mais atento às questões ambientais não cessarão. E o governo não conseguirá esconder o problema", afirma o texto.

"Trata-se de total inversão achar que o obstáculo está na divulgação de mais informação, mesmo que haja eventual divergência, e não nas queimadas que consomem os biomas — em junho, o número de focos de calor na Amazônia foi o maior para o mês em 14 anos".

