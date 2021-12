Em editorial, o Globo diz que "nenhum erro do passado" impedirá Mendonça de ser "um bom ministro" do STF

Para o jornal da família Marinho, André Mendonça, que perseguiu opositores do governo Jair Bolsonaro quando esteve à frente do Ministério da Justiça, "fez por merecer a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal" edit

247 - O jornal o Globo afirma, em editorial, que o ex-advogado-geral da União André Mendonça “fez por merecer a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF), aprovada ontem no plenário do Senado por 47 votos a 32” e que “nenhum erro do passado” o impedirá de ser “um bom ministro”.

Segundo o jornal da família Marinho, “Mendonça adotou uma estratégia inteligente” ao desfazer os fantasmas que assombravam a nomeação — a começar pela fé evangélica, motivo alegado pelo presidente Jair Bolsonaro para indicá-lo. “Declarou-se defensor do Estado laico e, em desafio ao que Bolsonaro dissera, afirmou ‘não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal’”, além de se posicionar contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+.

O texto observa, ainda, que “foram raras as intervenções que o pressionaram ou apontaram pontos frágeis. O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), depois de insistir, arrancou de Mendonça palavras surpreendentes em defesa do casamento gay e um pedido de desculpas por ter dito que a democracia brasileira fora conquistada sem derramamento de sangue. Mendonça foi pouco convincente ao justificar o uso da Lei de Segurança Nacional para processar jornalistas e críticos de Bolsonaro (alegou que seria prevaricação não ter agido, pois Bolsonaro se sentira ofendido). Foi evasivo em relação ao dossiê contra servidores públicos que o acusam de ter montado”.

“Nenhum erro do passado, evidentemente, impedirá que Mendonça venha a ser um bom ministro. Sua competência jurídica é indiscutível. Basta ele conseguir manter, em seus julgamentos, a independência, a atitude serena, equilibrada e aberta ao diálogo que manifestou ontem na sabatina”, finaliza o editorial.

