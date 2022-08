Em guerra com a HBO, Pedro Cardoso acusa streaming de roubo e também de matar série após acordo secreto

Apoie o 247

247 - Pedro Cardoso acusou a WarnerMedia de assassinar Área de Serviço, série desenvolvida pelo ator e sua mulher, a atriz Grazielle Moretto. Segundo o intérprete de Agostinho Carrara em A Grande Família (2001-2014), a autoria do seriado foi roubada pela empresa Dueto Produções com a conivência de funcionários da Warner. O projeto estava previsto para ser lançado na HBO Max. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Em um vídeo de 13 minutos publicado nesta segunda (8), o ator deu detalhes sobre o que aconteceu nos bastidores da produção. Ele pediu desculpas pelo tema a ser abordado, mas afirmou que sentia a necessidade de usar o seu perfil no Instagram como um "cartório público".

"Estou aqui para enterrar uma criação minha e de Grazielle que foi assassinada ainda recém-nascida", iniciou.

Cardoso explicou que havia convidado a Dueto para atuar como coprodutora do seriado. Monique Gardenberg, sócia da empresa, teria o excluído do projeto e ocupado a posição de diretora-geral após um acordo secreto nos bastidores da compra da HBO Max pela WarnerMedia.

Assim, sem a autorização de Cardoso, ela passou a ter uma autoridade maior em Área de Serviço, com direito a decidir o corte final dos episódios.

Apesar de terem sido contratados como showrunners, Cardoso e Grazielle foram rebaixados ao cargo de atores e, assim, tiveram que obedecer aos comandos de Monique. "Graziella e eu nos tornamos empregados do trabalho que nós tínhamos feito. Já não é isso um roubo?", disparou o carioca.

Em nota, Monique afirmou que aceitou o convite de coprodução devido ao carinho que tem por Cardoso e Grazielle. A sócia optou por responder as acusações na instância jurídica.

