Em live, Felipe Neto bate Ibope de TV aberta e fala em devolver lucro

Felipe Neto bateu recorde no YouTube com 600 mil pessoas simultâneas em sua live, ficando à frente da Rede TV! no Ibope, e fala que empresas e influenciadores que se “beneficiaram” no período da pandemia deveriam devolver parte de seus lucros. “Nós lucramos com um vírus que matou milhões de pessoas”, disse edit

247 - Na última sexta-feira (18), o comunicador digital Felipe Neto estabeleceu no YouTube o novo recorde de uma live de entretenimento do país, ao contabilizar 600 mil pessoas simultâneas, informa o Extra .

O número, no Ibope, equivale a 3.2 pontos na TV aberta, o que lhe daria a quinta colocação, atrás da Globo, em primeiro, seguida por Record, SBT e Band, e ficando à frente da RedeTV!.

Perguntado pela reportagem se tem ambições de se transformar ele próprio num dono de emissora, Felipe Neto disse que “não faria sentido ir na contramão do futuro. Hoje, o meu canal é uma emissora, apenas é totalmente diferente do que nós nos acostumamos a enxergar como emissora”, falou.

Sobre fazer tamanho sucesso em um ano de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa e consumindo mais conteúdo online, Felipe Neto foi categórico ao afirmar que parte deste lucro deveria ser revertido à sociedade. “O que eu sinto que precisa ser feito é: as empresas e influenciadores que se ‘beneficiaram’ no período de pandemia deveriam destinar parte de seus lucros para a luta contra o vírus ou outras iniciativas sociais. Eu estou investindo pesado na criação do instituto Vero de educação digital, utilizando parte significativa dos lucros que tive ao longo de 2020 com a pandemia. Nós lucramos com um vírus que matou milhões de pessoas, não é possível que isso não pese na consciência dessas pessoas. Precisamos devolver, precisamos fazer alguma diferença”, disse ao Extra.

O conhecimento liberta. Saiba mais