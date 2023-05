Em matéria preconceituosa, Uol tenta rebaixar Nath Finanças no Conselhão e é detonado nas redes

O portal Uol falou da relação da conselheira com uma ex-participante do BBB. Confira as reações de internautas edit

247 - O portal Uol tentou rebaixar a nova conselheira do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a influenciadora Nath Rodrigues, 24 anos, ao dizer que ela "já viralizou na internet por uma ficada com uma ex-participante do BBB 22 (Globo)".

A influenciadora confirmou o novo cargo e criticou a matéria do Uol. "Sou administradora, empresária e orientadora financeira", escreveu ela nas redes sociais. "Se me procurassem para contar o meu trabalho seria mais legal que caçar clique de uma coisa que vocês nem sabem".

Nascida em Nova Iguaçu (RJ), ela é proprietária de uma empresa que oferece serviços de finanças, focado, principalmente, em pessoas com baixa renda. Em 2019, Nath lançou o primeiro vídeo no YouTube e criou a própria empresa - que tem 12 mil funcionários atualmente.

UOL, sou administradora, empresária e orientadora financeira com especialidade em finanças.



Se me procurassem para contar o meu trabalho seria mais legal que caçar clique de uma coisa que vocês nem sabem. @UOL May 4, 2023

Como é que o jornalismo pode se humilhar e descer a um nível tão baixo? Isso é asqueroso. https://t.co/HIZSSAFOeh — aquiles (@linsaquiles) May 4, 2023

que materia podre — Isabela Reis (@bela_reis) May 4, 2023

@nathfinancas em 2021 foi a única brasileira a integrar o ranking das 50 maiores lideranças do mundo da revista norte-americana Fortune. Criem vergonha na cara ao invés de ficar reduzindo uma liderança dessa maneira. https://t.co/wrDkSZQVyo — Lorena Rodrigues (@_mulher_aranha_) May 4, 2023

Cara, QUE ABSURDO! — Renatinha (@renatinha_fs) May 4, 2023

SE isso tivesse sequer alguma relevância, seria mais o contrário, UOL :não_impressionado:



MELHOREM! — @gilbertoshowz.bsky.social :arco_íris: (@GilbertoShowZ) May 4, 2023

Imagina passar anos fazendo um trabalho de educação financeira pra pessoas de baixa renda que respeita as dificuldades e dores das pessoas mais pobres e ser reduzida a isso por um portalzinho elitista numa matéria caça-clique tendenciosa? — Barbie bissexual :coração_brilhante::coração_roxo::coração_azul: (@LethyciaDias_) May 4, 2023

