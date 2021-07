Em meio à pandemia, Neymar irá fazer mega balada em sua mansão com show de Wesley Safadão

247 - Envolto em polêmicas, o jogador de futebol Neymar irá promover mais um grande evento em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o jogador irá fazer, neste fim de semana, um arraiá na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com Fábia, a rede hoteleira de Mangaratiba está fincando sobrecarregada, devido ao aumento na procura por hospedagens.

O jogador também promoveu na cidade uma mega festa de réveillon, no momento em que o país amargava altos índices de mortes em decorrência da Covid-19.

O ‘Arraiá do Neymar’ contará com show de Wesley Safadão, além de muitos convidados famosos e influenciadores digitais, que já começaram a desembarcar no Rio com destino à região da Costa Verde, onde a festa irá acontecer.

