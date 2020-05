Em seminário no Itamaraty, youtuber investigado por fake news ataca negócios do Brasil com a China

247 - Um apoiador de Jair Bolsonaro nas redes sociais, alvo da operação da Polícia Federal ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), atacou acordos e negócios do Brasil com a China em seminários promovidos pelo Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tem bastante proximidade ideológica com o Youtuber. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o debatedor, a China está comprando portos, setor elétrico e transportes para colonizar o Brasil. “Em breve vamos estar comendo morcegos”, declarou Bernardo Kuster.

Kuster, que se apresenta como jornalista, ensaísta e tradutor, foi um dos três convidados do terceiro ciclo de palestras do Itamaraty sobre globalismo. Ele tem 868 mil inscritos em seu canal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.