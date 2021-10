Em vídeo, Elisa Lucinda explica comentário sobre celibato de padre Fábio de Melo

"Quero dizer que essa fé não pode se antagonizar à sexualidade. Foi um jeito de falar isso, e como eu acho o Fábio bem moderno e, acho que falhei sem conversar com ele, mas entendi que poderia ser uma maneira de discutir isso", destacou a atriz Elisa Lucinda, sobre o comentário que fez em uma das fotos do padre Fábio de Melo edit

247 - A atriz Elisa Lucinda, intérprete de Pérola em Mulheres Apaixonadas (2003), disse que não acredita no celibato do padre Fábio de Melo. A declaração provocou polêmica nas redes sociais.

"To te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo. Não deveria ser preciso negar a propria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido pra mim", comentou a atriz em uma postagem no padre.

Depois da repercussão, a artista rebateu as críticas. "Não estou intolerante e sim crítica. Eu conheço muita gente que o acha atraente e não vejo nenhum erro nisso. Imagine, gente, não há ofensa em minhas palavras. Não considero sexo pecado. Acho um atraso da igreja tal rito. Adélia Prado diz que ou tudo é bento ou nada é bento. E acho que este antagonismo entre fé e sexo, afasta os jovens, principalmente", argumentou a atriz.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Elisa pede desculpas. "Eu queria levantar uma discussão sobre o celibato. Conheço muitos jovens nesse país e pessoas interessantíssimas que não querem exercer a vida católica devido ao celibato", disse.

"Quero dizer que essa fé não pode se antagonizar à sexualidade. Foi um jeito de falar isso, e como eu acho o Fábio bem moderno e, acho que falhei sem conversar com ele, mas entendi que poderia ser uma maneira de discutir isso", destacou.

