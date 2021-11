Embaixada do Brasil na Itália condena agressões a jornalistas em Roma

Por meio do Itamaraty, órgão disse também que não contrata seguranças para atuação externa às suas instalações edit

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - Dois dias depois da agressão a jornalistas brasileiros que acompanhavam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no G20, em Roma, a Embaixada do Brasil na Itália, por meio do Ministério das Relações Exteriores, condenou, nesta terça-feira (2/11), os atos de violência praticados contra profissionais da imprensa. O órgão disse também que não contrata seguranças para atuação externa às suas instalações.

“A Embaixada do Brasil na Itália condena quaisquer atos de violência praticados contra profissionais da imprensa no exercício de suas funções e esclarece que não contrata seguranças para atuação externa às suas instalações”, diz a nota.

“No que tange aos relatos de agressão a jornalistas brasileiros ao longo da visita do presidente da República a Roma, aguarda-se o resultado da apuração dos fatos por parte das autoridades locais, conforme a solicitação noticiada por jornalistas envolvidos”, acrescentou.

