Empresa de games Konami cancela contrato com Griezmann após vídeo rindo de japoneses

247 - A Konami, tradicional desenvolvedora japonesa de games, cancelou o contrato recém-anunciado com o atacante da seleção francesa Antoine Griezmann. O anúncio foi feito após a polêmica gerada com um vídeo gravado por Ousmane Dembélé durante a pré-temporada 2019/20 do Barcelona no Japão. A informação é do portal G1.

Nas imagens, os dois atletas franceses aparecem rindo de um grupo de técnicos trabalhando para consertar uma TV em um quarto de hotel no Japão (assista ao vídeo abaixo).

A empresa ainda informou que vai solicitar ao Barcelona, time que Griezmann defende atualmente, que explique detalhes sobre o caso e suas ações futuras.

Nesta terça-feira (6), Griezmann disse que não fez ofensas racistas.

"Nos últimos dias, certas pessoas quiseram me mostrar como alguém que não sou. Rejeito com firmeza as acusações feitas contra mim e lamento ter ofendido alguns de meus amigos japoneses", escreveu o jogador nas redes sociais.





