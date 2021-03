Empresa gigante da área tecnológica deve comprar Rede Globo, projeta Nassif

Por Luis Nassif, no GGN - Voltaram os boatos sobre a venda das Organizações Globo. Nos próximos dias será divulgado seu balanço, com prováveis resultados péssimos. E os boatos devem aumentar.

Mas não vá na conversa de venda da Globo para a JBS, intermediada pelo BTG Pactual. Parece mais firula de mercado. O mais provável será buscar alguma parceria em tecnologia. A parceira mais provável parece ser a Comcast, que controla a NBC Universal.

A Comcast ganhou expressão como provedora de vídeo, Internet de alta velocidade e telefonia nos EUA. Depois, tornou-se um dos supergrupos que surgiram nas últimas décadas, a partir de empresas de telefonia adquirindo grupos de entretenimento.

Ela controla a rede NBC, os estúdios de cinema Universal, a partir de empreendimentos pioneiros, iniciados no início do século 20. A NBC fundou a primeira rede de rádio do país em 1926.

Leia a íntegra no jornal GGN

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.