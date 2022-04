Empresários bolsonaristas comemoram compra do Twitter por Elon Musk

Nomes como Gabriel Kanner e Luciano Hang comemoraram a compra do Twitter pelo empresário sul-africano edit

247 - Empresários bolsonaristas comemoraram a compra do Twitter, por US$ 44 bilhões, pelo bilionário sul-africano Elon Musk. Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (27) pela coluna Painel.

"A liberdade de expressão respira", afirmou Gabriel Kanner, membro da família dona da Riachuelo.

Fundador da Localiza, Salim Mattar disse que "a rede será administrada com foco na liberdade, que atualmente está sendo agredida por todos os lados, por todas as instituições e com o apoio da grande mídia".

Dono da Havan, Luciano Hang afirmou que "a liberdade é mais importante que a própria vida".

Otávio Fakhouri, presidente do diretório do PTB em São Paulo, comemorou usando emojis de aplausos.

