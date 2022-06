Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais chega à sua sétima edição

Apoie o 247

247 - A sétima edição do Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de julho no Teatro Henfil, em Maricá, no Rio de Janeiro. O evento discutirá estratégias, experiências e ideias para enfrentar a batalha eleitoral decisiva de 2022.

De acordo com informações do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, as inscrições para o evento estão abertas e parte da programação está confirmada.

Além dos debates, também serão realizadas rodas de conversa e trocas de experiência sobre a produção e a articulação das mídias alternativas, blogosfera, comunicadores e ativistas digitais.

A taxa de inscrição é de R$ 50. Estudantes têm direito à meia-entrada. O prazo final para as inscrições termina no dia 15 de julho.

O evento tem apoio da Prefeitura de Maricá (RJ).

Os interessados podem ser inscrever clicando aqui!

Programação:

22 de julho, sexta-feira, às 18 horas

Abertura: Cido Cidoli (SP) e Débora Cruz (DF)

- Apresentação dos objetivos e dinâmica do evento;

- Apresentação da cidade e das experiências de Maricá – prefeito Fabiano Horta;

- Homenagem a Paulo Henrique Amorim – Geórgia Pinheiro;

- Homenagem a Marielle Franco – Marinete da Silva (mãe);

- Homenagem a Alexandre Teixeira – Henrique Pizzolato;

- Homenagem a Antonio Barbosa Filho – Kado Moura (filho)

22 de julho, sexta-feira, às 19 horas

“Civilização ou barbárie: O que está em jogo na eleição” – mesa: Eliara Santana (MG) e Theo Rodrigues (RJ)

- Hildegard Angel – jornalista;

- João Pedro Stédile – coordenação do MST;

- Cláudia Santiago – coordenação do NPC;

- Txai Suruí – coordenadora do Movimento da Juventude Indígena;

23 de julho, sábado, às 9 horas

“Como enfrentar a guerra suja da campanha eleitoral” – mesa: Larissa Gould (SP) e Oscar Barros (PI);

- Maria José Braga – presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj);

- Octávio Costa – presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI);

- Letícia Sallorenzo – jornalista, linguista e autora do livro “Gramática da manipulação”;

- Rita Von Hunty (Tempero Drag);



* Informes sobre fóruns da internet – Marcos Dantas (20 minutos);

23 de julho, sábado, às 14 horas

“Uma plataforma para democratizar a comunicação” – mesa: Tania Mandarino (PR) e Dimas Roque (BA);

- Beth Costa – coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC);

- Renata Mielli – coordenação do Centro de Estudos Barão de Itararé;

- Sergio Amadeu – Comitê Gestor da Internet;

23 de julho, sábado, às 16 horas

Lançamento de livros (30 minutos):

- Como derrotar o fascismo – Renato Rovai e Sérgio Amadeu;

- Novos rumos da comunicação comunitária no Brasil – André Fernandes (org.);

23 de julho, sábado, 17 horas: Roda de conversa e troca de experiências

Grupo 1. Coordenação e relatoria: Luciana Oliveira (RO) e Lissandro Nascimento (PE)

- Leonardo Attuch (Brasil 247);

- Miguel do Rosário (O Cafezinho e revista Fórum);

- Roni Barbosa (Brigadas Digitais da CUT);

- Rodrigo Pilha;

- Grupo 2. Coordenação e relatoria: Amanda Rodrigues (PB) e Fred Noleto (GO);

- Kiko Nogueira (DCM);

- Daniel Pears (Mídia Livre);

- Gilberto Souza (Correio do Brasil);

- Grupo 3. Coordenação e relatoria: Daniel Dantas (RN) e Andressa Flores (RS)

- Anderson Moraes (Empoderado);

- Fernando Brito (Tijolaço);

- Renê Silva (Vozes da Comunidade – Complexo da Maré-RJ);

- Bruna Brelaz (presidenta da UNE);

23 de julho, sábado, às 21 horas

- Gandaia – grupo musical de Maricá, cachaça e muita gargalhada;

24 de julho, domingo, das 9 às 13 horas. Coordenação: Conceição Oliveira e Altamiro Borges;

- Saudação das delegações latino-americanas. Coordenação: Cláudio Machado (20 minutos);

- Experiência do ComunicaSul na Colômbia – Felipe Bianchi (20 minutos);

- Apresentação do documentário “Não foi acidente, mataram meu pai” - diretora Jana Sá (1h10).

- Lançamento dos livros (breve apresentação de 30 minutos):

- Democratizar a comunicação – Theófilo Rodrigues e Larissa Ormay (org.);

- O outro lado – Amanda Rodrigues;

- De Lula a Bolsonaro: combates na internet – Rodrigo Vianna;

- Filme sobre Julian Assange;

- Aprovação da Carta do 7º Blogprog – encaminhar previamente proposta de texto de Rodrigo Vianna (30 minutos);

- Eleição da nova comissão nacional do Blogprog; um representante por estado – responsável Cido (30 minutos);

