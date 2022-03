Encurralado e perseguido por bolsonaristas, Augusto Nunes explica por que entrevistou Moro (vídeo)

Bolsonaristas ficaram muito irritados com o palanque que a Jovem Pan deu ao ex-juiz suspeito edit

247 - A entrevista de Augusto Nunes com Sergio Moro na emissora oficial do bolsonarismo, a Jovem Pan, causou profunda irritação entre os extremistas, que criticam diariamente o jornalista pelo palanque dado ao ex-juiz considerado suspeito pelo STF.

Encurralado, Nunes justificou a entrevista explicando que é um mero trabalho de jornalista. "Aqui no Pingos nos Is atuo como comentarista, lá [em outro programa da emissora] eu sou âncora, sou o o anfitrião, tenho que tratar com elegância os convidados";

Augusto Nunes se justificando no pingo nos is, pq entrevistou o Sérgio Moro.

Sim, isso mesmo, um jornalista tendo que se justificar o pq entrevistou alguém.

Que cena vexatória. 🤦🏼‍♂️

March 16, 2022

