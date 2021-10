Encurralado pelo Youtube, Terça Livre anuncia que encerrou de vez atividades

Apoie o 247

247 - O canal Artigo 220, que retransmitia no YouTube conteúdo do site conservador Terça Livre, do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foi retirado do ar na noite deesta sexta-feira (22) e um dos fundadores do site, o bolsonarista Italo Lorenson, anunciou que o canal irá encerrar de vez suas atividades. Contas de perfis em outras redes sociais também foram suspensas.

Em nota, o Google disse que "o canal Artigo 220 foi removido em cumprimento a uma decisão proferida em processo judicial sob segredo de justiça.

Allan dos Santos, fundador do canal, teve prisão preventiva decretada e afirmou que só se apresentará quando a Interpol agir. Ele é acusado de crimes ligados à comunicação e de usar o canal Terça Livre para a prática de lavagem de dinheiro.

O pedido de Alexandre de Moraes [do STF] precisa ser acatado pela Interpol. Uma vez acatado eu mesmo faço questão de me apresentar seja onde for.

O influencer Felipe Neto comemorou a decisão. “Mérito total ao Sleeping Giants! Vão mentir e criar campanha de ódio no inferno”, disse.

