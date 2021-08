Enquete de mídia chinesa atrai a atenção de 26 milhões de internautas globais

Rádio Internacional da China - O think-tank da CGTN (China Global Television Network) realizou uma enquete de seis línguas oficiais das Nações Unidas nas redes sociais incluindo Youtube, Twitter, Facebook e Wechat, sobre o rastreamento da origem do novo coronavírus. A enquete chamou grande atenção de internautas do mundo inteiro.

Segundo o resultado do dia 26 de julho, 80% dos internautas participantes da votação acreditam que o rastreamento da origem do vírus já foi politizado. O resultado de 30 de julho mostra que 83,1% dos entrevistados concordam em investigar nos EUA.

Até o momento, a enquete chamou atenção de mais de 26 milhões de internautas do mundo. Mais de 280 mil pessoas interagem e deixam mensagens na área de comentários em vários idiomas.

PUBLICIDADE

Harmony Voice escreveu: “Sim, a OMS deve tratar como prioridade o laboratório biológico de Fort Detrick na próxima fase da investigação da origem epidêmica. As mídias ocidentais nunca informam sobre esse laboratório estadunidense.”

Albert Leow escreveu: “Claro que deve (investigar nos EUA). Aqueles que criticam outros sempre têm mais para esconder.”

PUBLICIDADE

Muitos internautas expressaram a desconfiança e a insatisfação aos EUA, criticando-o por adotar atitudes ambíguas nas questões internas e externas, manipular o rastreamento do vírus e pela discriminação e atos violentos para com os cidadãos de origem asiática.

Surgem mais nos comentários as palavras-chave como “pressão política”, “sanções dos EUA”, “controle das mídias”, “discriminação”, “impedir o desenvolvimento da China”, entre outras. Países dos diferentes lugares do globo chegaram ao consenso com rapidez e manifestaram a mesma opinião com diferentes lígnuas: “a investigação sobre a origem do novo coronavírus não ajuda a controlar a pandemia, é apenas uma estratégia política dos EUA para encobrir sua tentativa de conter a ascensão da China.”

São um total 541 mídias internacionais, de 59 países e regiões, que publicaram 617 reportagens sobre a enquete da CGTN. Além disso, 59 televisões e plataformas de nova mídia emitiram 163 vezes notícias e vídeos relacionados ao assunto.