Entenda episódio que causou demissão de global após exibição de macacos ao abordar racismo com filhos de Ewbank e Gagliasso

247 - Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta segunda (1º) com a repercussão do caso de racismo envolvendo Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A apresentadora, no entanto, foi surpreendida com uma falha técnica no programa. Ela pediu a exibição do depoimento de Giovanna, mas foi ao ar um trecho de quatro segundos de um vídeo com macacos. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Jornais do Brasil e de Portugal trouxeram essa notícia em destaque. E só assim, gente, que essa situação absurda pode ser combatida. E o que mais está repercutindo foi o que disse a Giovanna. Dá uma olhada", afirmou Ana, que deu de cara com as imagens dos animais.

A cena durou quatro segundos e foi cortada, mas a apresentadora ficou visivelmente sem graça com a situação e pediu desculpas. "Entrou um VT errado aí e a gente vai corrigir... É o VT da Giovanna, que ela fala da situação que ela passou passou", corrigiu ela.

As imagens de macacos tratavam-se de uma reportagem sobre uma família de animais num zoológico, algo que nada tinha a ver com a situação vivida por Giovanna, Bruno e seus filhos.

Funcionário demitido

Ana Maria demitiu o funcionário responsável por colocar o vídeo dos macacos enquanto ela repercutia o caso de racismo de Titi e Bless. A apresentadora publicou um vídeo em seu Instagram no qual deu a notícia e também atualizou o status do caso no Twitter.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

