Entidades e parlamentares cobram investigação e punição dos autores de ameaças contra jornalista

247 - Entidades e instituições ligadas ao jornalismo e parlamentares de diversos partidos repudiaram as ameaças de morte contra o jornalista Lucas Neiva, do Congresso em Foco. Neiva passou a receber ameaças após revelar, no último sábado (4), um esquema pró-Bolsonaro de divulgação de fake news em uma plataforma da internet.

As entidades e os políticos também cobraram a apuração das ameaças e punição para os autores, que também divulgaram informações pessoais do jornalista e atacaram a editora do Congresso em Foco Insider, Vanessa Lippelt. O site jornalístico também foi alvo de ciberataques durante o final de semana

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) pretende levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a apuração da denúncia feita pela reportagem que aponta a oferta e o uso de criptomoedas como forma de pagamento pela produção de conteúdo falso favorável a Jair Bolsonaro e contra seus adversários políticos. A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) ressaltou, em nota, que “essas manifestações encontram respaldo nas declarações do próprio presidente da República e de outras figuras públicas, que, ao longo dos últimos anos, tentaram constranger e calar os/as jornalistas”.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa (PT-PE), também informou que o colegiado vai tomar todas as providências para apurar as ameaças contra o jornalista. “Estes criminosos não calarão as vozes daqueles que diuturnamente trabalham para nos trazer informação e conhecimento; estes criminosos não cercearão a imprensa brasileira; estes criminosos não rasgarão a Constituição Federal”, afirmou o parlamentar.

