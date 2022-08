Entrevista de Lula ao JN supera a de Bolsonaro em repercussão nas redes sociais

Apoie o 247

247 - No tribunal das redes sociais, Lula (PT) se saiu melhor do que Jair Bolsonaro (PL) na entrevista do Jornal Nacional. Dados levantados pela Torabit mostram que Bolsonaro teve 1,038 milhão de menções na segunda-feira (22). Já na quinta-feira (25), foram 1,830 milhão para Lula. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

Lula também recebeu mais citações positivas do que o rival. Enquanto o petista teve 36% de menções de aprovação no dia de sua entrevista, Bolsonaro teve 23% no seu dia. As avaliações positivas também superaram as negativas durante a hora em que o petista estava no ar.

