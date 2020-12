“Entrevista de Maia merece resposta contundente do PT”, diz Breno Altman

Editor do Opera Mundi diz que Rodrigo Maia foi explícito e pornográfico na sua intenção de subordinar o PT ao neoliberalismo e ao projeto político da centro-direita edit

247 - Jornalista e editor do site Opera Mundi, Breno Altman afirmou à TV 247 nesta terça-feira (29) que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi explícito e pornográfico em sua intenção de “neutralizar o setor progressista”, pôr “a esquerda e a centro-esquerda no bolso”, especialmente o PT, e mereceria resposta à altura.

O jornalista lembra também que há uma disputa interna forte no PT sobre o tema. O partido, presidido por Gleisi Hoffmann (PT-PR), decidiu adiar para 4 de janeiro a decisão sobre o apoio na Câmara.

Ele fazia referência à declaração de Maia em entrevista à Folha de S.Paulo sobre a aliança no Congresso Nacional em torno de Baleia Rossi (MDB-SP) para a presidência da Câmara. Na entrevista, Maia disse que o bloco em torno de Baleia Rossi é um “ensaio” para uma candidatura de centro-direita em 2022 e que, portanto, o PT e a esquerda estarão de fora deste processo, como fantoches de sua política.

Para Altman, a disputa pela presidência da Câmara está diretamente ligada à disputa pelo Palácio do Planalto. Ele ainda afirmou que a tática da velha direita será montar uma chapa de centro que enfraqueça a esquerda e consiga concorrer com Jair Bolsonaro.

“Não é possível separar a disputa pela presidência da Câmara da de 2022. Não é possível porque os outros 'jogadores' não separam, Rodrigo Maia deixou muito claro o que está em jogo na disputa pela presidência da Câmara. Volto a dizer: ele foi tão explícito quanto filme pornográfico. Ele diz com todas as letras: 'a disputa pela presidência da Câmara é um ensaio para a disputa presidencial de 2022'. Por que é um ensaio? Porque é a fórmula Joe Biden, a ideia de ter uma candidatura de centro-direita ou de centro que atraia ou neutralize o campo progressista, que impeça o PT e o conjunto da esquerda de ter protagonismo. Nos Estados Unidos isso foi uma operação relativamente simples”, analisou Breno Altman.

Para ele, é claro que, com sua declaração, Maia quer dizer ‘eu vou colocar o PT e a esquerda no bolso. Eles serão meus fantoches políticos’. “O que Rodrigo Maia tem feito com o PT é buscar a sua desmoralização, e o partido precisa reagir”, defendeu.

