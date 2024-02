Entrevista de Putin a Tucker Carlson teve mais de 100 milhões de visualizações no X

Apoie o 247

MOSCOU, 9 de fevereiro, TASS – A entrevista do Presidente russo Vladimir Putin com o jornalista norte-americano Tucker Carlson, publicada na plataforma X há 13 horas, está em alta na rede social com mais de 102 milhões de visualizações. Mais de 711.000 usuários curtiram a publicação, enquanto mais de 227.000 a compartilharam. No canal do YouTube de Carlson, a entrevista possui mais de cinco milhões de visualizações.

Na entrevista, que durou duas horas e seis minutos, o líder russo respondeu cerca de 60 perguntas, incluindo as perguntas de acompanhamento do entrevistador.

