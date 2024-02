Entrevista de Putin com Tucker Carlson atinge 200 milhões de visualizações no X

A entrevista, conduzida por Carlson na última terça-feira, gerou considerável interesse tanto no Ocidente quanto no Oriente edit

Sputnik - O número de visualizações da entrevista entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o jornalista norte-americano Tucker Carlson na plataforma X ultrapassou 200 milhões desde sua transmissão em 8 de fevereiro.

Além disso, no YouTube, a entrevista alcançou mais de 16,2 milhões de visualizações. O impacto não se limitou ao número de visualizações — foram mais de 308 mil republicações e mais de um milhão de curtidas pelos espectadores.

A entrevista, conduzida por Carlson na última terça-feira, gerou considerável interesse tanto no Ocidente quanto no Oriente antes mesmo de sua exibição.

O bilionário americano Elon Musk até mencionou um aumento sem precedentes nos downloads do aplicativo X desde o anúncio da exibição. Entre os diversos pontos abordados, estavam a interferência dos Estados Unidos nos acordos de paz.

