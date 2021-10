Entrevistando Hang, Lacombe consegue quase zerar audiência da RedeTV!

No entanto, o vexame de audiência com Hang não representa o pior ibope de Lacombe em 2021. Uma entrevista com o ex-ministro Ricardo Salles marcou 0,04 ponto edit

247 - A participação do empresário bolsonarista Luciano Hang no “Opinião do Ar”, programa de Luis Ernesto Lacombe, quase zerou o ibope da RedeTV! na última sexta-feira.

De acordo com o portal O Antagonista, a entrevista, de acordo com os dados consolidados da Grande São Paulo, registrou 0,09 ponto de média e picos de 0,21 ponto. Nem o programa do colunista social Amaury Jr, exibido no início da madrugada, reuniu menos telespectadores ––deu 0,4 ponto de média e não passou a vergonha de perder para a TV Cultura no confronto direto.

O vexame de audiência com Hang não representa o pior ibope de Lacombe em 2021. A entrevista com o ex-ministro Ricardo Salles marcou 0,04 ponto.

