Equipe da bolsonarista Naiara Azevedo decide não lançar parceria com Marília Mendonça

247 - A equipe de Naiara Azevedo não vai mais lançar a música "50 por cento", da sertaneja em parceria com Marília Mendonça. Desde ontem, a confinada do camarote do "BBB 22" tem sido criticada pela família de Marília. A informação é do portal UOL.

Segundo eles, Naiara Azevedo está tentando se promover "em cima" da imagem da rainha da sofrência. João Gustavo, irmão de Marília, chegou a falar que Naiara nunca enganou ninguém e vai fazer de tudo para eliminar a cantora do reality que estreia amanhã.

No comunicado postado no Twitter de Naiara, a equipe diz ter tem admiração e respeito por Marília Mendonça e sua família, e entende toda a delicadeza da situação. "Se for da vontade deles não quererem esse lançamento, iremos entender e não lançar a canção."

