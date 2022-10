Equipe de jornalistas do SBT é encurralada por bandidos e tem carro queimado durante reportagem

Apoie o 247

247 - Uma equipe de jornalistas da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo (ES), foi ameaçada enquanto realizava uma reportagem nesta terça (11). O motorista da emissora foi cercado por homens, que apontaram uma arma para a sua cabeça, o agrediram e exigiram que ele saísse do veículo, que foi queimado em seguida. As informações são do portal Notícias da TV.

O caso ocorreu enquanto a equipe da repórter Suzy Faria cobria um confronto no Complexo da Penha, em Vitória, capital do Espírito Santo.

Segundo a reportagem da afiliada, o caos na região teria começado após a morte de um traficante e, em represália, um grupo atacou ônibus e ameaçou os passageiros. O veículo da reportagem foi atingido por tiros e, em seguida, queimado.

