Equipe de reportagem de afiliada da Record sofre atropelamento

247 - O cinegrafista Leandro Marques, da TV Thati, afiliada da Rede Record, foi atropelado nesta segunda-feira (14) em frente à 2ª Delegacia Seccional de Campinas (SP), enquanto fazia uma gravação junto com a repórter Juliana Giachini. Os dois estavam do lado de fora do distrito policial para acompanhar uma ocorrência sobre violência doméstica.

O motorista de um carro prata acelerou e avançou o veículo contra o profissional, enquanto ambos gravavam uma parte da reportagem.

De acordo com o portal G1, o cinegrafista teve ferimentos nas pernas e nos braços. A repórter não ficou ferida. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Fenaj se manifesta

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo (SJSP) manifestaram "total solidariedade" à equipe de profissionais. As duas entidades afirmaram que acompanharão os desdobramentos do caso para cobrar as providências cabíveis.

"É fundamental a imediata identificação e punição do responsável por esse ataque contra os profissionais, que se soma à uma preocupante frequência de atentados contra a vida de jornalistas durante o exercício da atividade profissional", disse o texto da nota.

