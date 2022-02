Equipe do SBT que cobre greve no BRT é coagida por supostos seguranças

Com tom ameaçador, os homens impediram a cobertura da paralisação edit

247 - A repórter do SBT Branca Andrade teve o trabalho interrompido ao vivo nesta sexta-feira (25) por supostos seguranças que estavam sem portar identificação, no terminal Alvorada, no bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A profissional fazia a cobertura da greve dos funcionários da BRT quando foi abordada pelos homens com um tom ameaçador.

Os homens entraram na frente de Branca e impediram a profissional de seguir com a cobertura dos fatos.

A nossa repórter, Branca Andrade, teve o trabalho interrompido ao vivo por homens sem identificação no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca.#sbtrio pic.twitter.com/ZJQaJkVLZj — SBT Rio (@sbtrio) February 25, 2022





