Eric Nepomuceno no ‘Página 12’: Brasil vive mais um dia de tensão com Jair Bolsonaro

247 - O escritor Eric Nepomuceno publicou no Página 12 da Argentina artigo em que assinala: "O presidente de extrema direita brasileiro, Jair Bolsonaro, passou por um dos constrangimentos mais palpáveis ​​de sua carreira nesta segunda-feira: o tão anunciado encontro com 'embaixadores de todo o mundo' credenciados no Brasil se transformou em um fracasso de dimensões olímpicas".

"Países essenciais para as relações comerciais brasileiras, a começar pela China e Argentina, nem sequer foram convidados sob o argumento de que não há embaixadores, mas encarregados de negócios. Acontece que o mesmo acontece com os Estados Unidos, cujo encarregado de negócios foi convidado".

Nepomuceno assinala que o embaixador de outro país com profundos laços comerciais com o Brasil, o Japão, pediu licença, alegando um "compromisso anterior" assumido em São Paulo. Chile e Colômbia também não anunciaram representantes. Reino Unido e Alemanha o mesmo, escreve Nepomuceno.

O jornalista destaca o que Bolsonaro pretendeu com a reunião: "São dois os objetivos que levaram Bolsonaro a convocar a inusitada reunião. A primeira: responder, em tom de vingança, à iniciativa do membro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Luis Fachin, que se reuniu com diplomatas (neste caso com a presença dos mais importantes países representados no Brasil) para defender o processo eleitoral tão criticado e atacado por Bolsonaro -com base em falsas premissas-. A segunda: alertar que houve fraude eleitoral e, portanto, os resultados não devem ser reconhecidos por seus países. Ele prometeu, mais uma vez, apresentar provas de que tanto em 2014 quanto em 2018, quando foi eleito, houve irregularidades".

Eric Nepomuceno mostra o fracasso retumbante da reunião: "Inicialmente, a extrema-direita anunciou que 'cerca de 150' representantes estrangeiros estariam presentes. Então, caiu para 'pouco menos de cem'. Nos últimos dias, ele mencionou 'pelo menos 50'. E faltando algumas horas para a reunião, 'cerca de 40', fiasco total".

O jornalista afirma que "a iniciativa de tentar desacreditar não apenas o sistema de votação (que está em operação há 28 anos sem qualquer tipo de fraude jamais detectados), mas as mais altas autoridades tanto da Justiça quanto do tribunal eleitoral causaram um forte impacto negativo".

Leia a íntegra.

