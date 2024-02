Erick Jacquin lamenta morte de ex-participante do programa "Pesadelo na Cozinha"

Apoie o 247

247 - Erick Jacquin usou suas redes sociais para lamentar a morte de Sibele Soglia, aos 37 anos. Ela participou do programa Pesadelo na Cozinha, da Band, e faleceu em decorrência de um câncer de colo de útero.

“A vida surpreende e às vezes vem aquele balde de água fria… quanta tristeza a sua perda, jovem Sibele. A vida é um sopro! Gostava muito de você, tinha um carinho muito especial desde quando gravamos @pesadelonacozinha no @heros.burger”, lamentou o jurado do MasterChef Brasil.

