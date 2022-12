"Ernesto Araújo endossou terrorismo e sua atitude não pode ficar sem resposta", diz Tereza Cruvinel

Apoie o 247

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação no Bom Dia 247 desta quarta-feira (28), cobrou que o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo seja punido por sua declaração que visava incitar o "caos" no Brasil, em um verdadeiro incentivo aos atos golpistas e terroristas que bolsonaristas tentam praticar no país.

"No meio desse clima, o ex-chanceler - um diplomata de carreira - declara que o Brasil deveria mergulhar no caos. Isso é endossar a atitude dos terroristas. Não deixa de ser defesa do terrorista que queria explodir lá uma parte do aeroporto de Brasília colocando uma bomba no caminhão com 60 mil litros de combustível de aviação", afirmou a jornalista, que prosseguiu: "o Ernesto Araújo diz que nós temos mesmo é que mergulhar no caos. Ou seja, vamos para guerra civil, que corra o sangue, que corra a violência. Isso é o caos que ele defende".

Ela cobrou uma apuração em relação à conduta de Araújo e se somou ao jornalista Rodrigo Vianna, âncora da TV 247, na defesa pela expulsão do ex-chanceler do Itamaraty. "Um diplomata não pode fazer uma declaração dessa e não responder por ela. Concordo com o Rodrigo Vianna, que diz que ele tem que ser expulso da carreira diplomática. É inconcebível isso, uma pessoa que ocupou o Ministério das Relações Exteriores. Aliás, o Ernesto Araújo deu um prejuízo enorme para as relações internacionais do Brasil, para a imagem internacional do Brasil. E agora me vem com essa. Acho inadmissível que isso fique sem resposta".

