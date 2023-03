Escândalo das joias sauditas de Bolsonaro repercute internacionalmente

Agência Bloomberg destacou que disputa por “misteriosas joias sauditas” no valor de US$ 3 milhões assombra Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O escândalo das joias que entraram no Brasil de forma irregular no governo Bolsonaro, avaliadas em US$ 3 milhões (R$ 16 milhões), ganhou as manchetes internacionais. Uma reportagem publicada nesta quarta-feira (8) pela Agência Bloomberg destaca o caso como uma ‘disputa por misteriosas joias sauditas’.

Segundo a publicação, a ‘mais nova dor de cabeça’ de Jair Bolsonaro deve, inclusive, adiar o retorno dele ao Brasil.

A publicação destaca, ainda, as ações de investigação que estão sendo conduzidas pelo governo Lula através da Controladoria Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF)

“A indignação pública vem crescendo no Brasil à medida que surgem detalhes do caso. [...] a investigação buscará descobrir se Bolsonaro ou seus associados estavam tentando contrabandear as joias para o Brasil e se tentaram impedir que o presente entrasse na coleção oficial do presidente, o que o tornaria propriedade do governo, segundo o Ministério da Justiça. Também serão considerados crimes de lavagem de dinheiro”, destaca a reportagem.

A agência disse que o governo saudita deve emitir uma nota público nos próximos dias.

“Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores saudita contatado pela Bloomberg News disse que Riad está investigando os relatórios e reunindo todos os fatos e planos para emitir uma declaração formal em breve”, destaca a Bloomberg.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.